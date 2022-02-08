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Dünya ABD Ghafari'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Dünya

ABD Ghafari'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın Horasan kolunun lideri olarak bilinen Sanaullah Ghafari'nin yakalanmasına yardımcı olacak kişiye 10 milyon dolar para ödülü verecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 04:04:00 -
ABD Ghafari'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından DEAŞ’ın Horasan kolunun lideri Sanaullah Ghafari'nin peşine düştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ghafari'nin "kimliğini veya yerini" tespit etmeye yardımcı olacak bilgi için 10 milyon dolar para ödülü verileceği duyuruldu.

Açıklamada, geçtiğimiz sene 26 Ağustos’ta Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen bombalı saldırının faillerinin yakalanmasına yardımcı olacak her bilgi için de 10 milyon dolara kadar ödül verileceği aktarıldı. Açıklamada, "Ghafari, Afganistan'daki tüm DEAŞ-K operasyonlarını onaylamaktan ve operasyonları yürütmek için finansman sağlamaktan sorumludur" denildi.

ABD, Şahab el-Muhacir olarak da bilinen Sanaullah Ghafari’nin Haziran 2020'de DEAŞ’ın Horasan kolunun lideri olduğunu açıklamıştı. Hakkında çok az şey bilinen Ghafari'nin terör örgütü El Kaide’de üst düzey lider veya Taliban'ın en güçlü ve korkulan gruplarından biri olan Hakkani ağının eski bir üyesi olduğu düşünülüyor.

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