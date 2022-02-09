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Dünya ABD, fiyatlara müdahale edecek! Tüm seçenekler masada
Dünya

ABD, fiyatlara müdahale edecek! Tüm seçenekler masada

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin ilgili ülkelerle görüşmek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Öte yandan Japon hükümeti petrol fiyatlarını görüşmek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 09:35:00 -
ABD, fiyatlara müdahale edecek! Tüm seçenekler masada

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde, petrol fiyatlarındaki artış karşısında Beyaz Saray'ın nasıl tedbirler aldığını değerlendirdi.

Beyaz Saray'dan 'petrol fiyatı' açıklaması

Psaki, müttefik ülkelerle görüşmek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ve bunları tek tek değerlendirdiklerini belirtti.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90 doların üzerine çıkmış, fiyatlardaki kısmi yükselişte güçlü seyreden küresel petrol talebi, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yükselmesi ve ABD'deki soğuk hava şartlarının arz daralmasına yol açacağı endişelerinin etkili olduğu belirtilmişti.

Japonya da petrol için harekete geçti

Öte yandan  Japonya Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, hükümet üyelerinin yükselen ham petrol fiyatlarını görüşmek için perşembe günü bir toplantı yapmayı planladıklarını söyledi.

Matsuno, düzenlenecek bu toplantıda bakanların hükümetin şu ana kadar uyguladığı tedbirler ile alınması olası tedbirlerin yükselen fiyatları frenlemede etkinliklerini tartışacaklar.

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