ABD enflasyonu açıklandı, gram altın fırladı!

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi de fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi. Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış beklentilere paralel yüzde 6,0 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,4’ten yüzde 6,0’ya ineceği tahmininde bulunmuşlardı.

ABD’DE ENFLASYON TEMMUZ AYINDAN BERİ DÜŞÜŞ KAYDEDİYOR

Tüketici fiyatları 2022 yılının Temmuz ayında yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyonda o tarihten bu yana düşüş yaşanıyor.

Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5, yıllık yüzde 5,5 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,4 ve yüzde 5,5 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,6 düşerken, yıllık yüzde 5,2 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 9,5 artış yaşandı.

Haftalık ortalama kazançlarda yüzde 0,4 düşüş yaşandı.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ons altın fiyatı ABD’deki banka iflaslarının ardından 3 Şubat sonrası ilk kez 1919 dolar seviyesine kadar yükseldi. Veri öncesinde 1908 dolar seviyelerinde hareket eden altının ons fiyatı veri sonrasında 1910 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı ise 1.185 liralık rekoruna bu sabah bir adım daha yaklaştı ancak günün ilerleyen saatlerinde bir miktar geri çekilme ile 1.160 seviyelerinde hareket etti. Altının gram fiyatı şu sıralarda 1.162 TL seviyesinden alıcı ile buluşuyor.

Çeyrek altın aynı dakikalarda 1.902 TL, Cumhuriyet altını 7.932 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.137 TL’den satışa sunuluyor.

İKİ DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

ABD’li banka Citigroup’tan 2023 için yeni bir altın tahmini de yapıldı. Dev banka altın fiyatı tahminini yüzde 3,8 artırarak 1900 dolar/ons seviyesine yükseltti.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch de altın fiyatlarında revizyona gitti. Kuruluş 2023 yılı için ons altın fiyatında 100 dolarlık yukarı yönlü bir revizyon gerçekleştirerek 1700 dolara çıkardı. 2024 yılı için ise 200 dolarlık bir revizyonla, beklentisini 1400 dolardan 1600 dolara yükseltti. Uzun vadeli bir tahmin olarak ise Fitch, altının ons fiyatını 1300 dolar olarak tahmin ediyor.