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Dünya ABD dünya ile alay ediyor! 'Endişeliyiz'
Dünya

ABD dünya ile alay ediyor! 'Endişeliyiz'

Yeniakit Publisher
2023-12-11 22:00:00 -
ABD dünya ile alay ediyor! 'Endişeliyiz'

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kirby, İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda beyaz fosforlu top mermisi kullandığı yönünde çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, "Raporları gördük. Bu konuda kesinlikle endişeliyiz." dedi.

Beyaz fosforun aydınlatma ve askeri hareketleri gizlemek için "meşru bir askeri faydası" olduğunu söylerek ikiyüzlülük yapan Kirby, "Açıkçası, beyaz fosfor gibi maddeleri başka bir orduya sağladığımızda bu meşru amaçlara uygun olarak ve silahlı çatışma hukukuna uygun olarak kullanılacağı beklentisiyle yapıyoruz" dedi.

Washıngton Post yazmıştı!

ABD merkezli Washington Post gazetesi, İsrail’in 16 Ekim’de Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda beyaz fosfor bombası kullandığını belirtmişti. Haberde, İsrail tarafından Lübnan'ın güneyindeki Dheira köyüne atılan top mermisi üzerinden yapılan incelemelerde ABD tarafından tedarik edilen beyaz fosforlu top mermisi olduğu ifade edilmişti.

Top mermisi kalıntılarına Washington Post için çalışan bir gazeteci tarafından ulaşıldığı aktarılan haberde, gazetecinin 3 adet 155 mm'lik top mermisinin kalıntılarını bulduğu belirtilmişti.

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