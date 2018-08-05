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ABD Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı

Bangladeş'te ABD'nin Dakka Büyükelçisi Marcia Bernicat'ı taşıyan araçların bulunduğu konvoya silahlı saldırı düzenlendi.

05 Ağustos 2018 Pazar 18:57
ABD Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı

Bangladeş'te ABD'nin Dakka Büyükelçisi Marcia Bernicat'ı taşıyan araçların bulunduğu konvoya silahlı kişiler tarafından saldırı yapıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre Amerikalı yetkililer, silahlı kişilerin dün gece Dakka'da ABD Büyükelçisi Bernicat'ın konvoyuna saldırdığını, Bernicat ve korumalarının saldırıdan yara almadan kurtulduğunu, olayda 2 aracın hasar gördüğünü kaydetti.  

Bu arada ülkede bir haftadır süren öğrenci gösterilerinde bugün, polisin kalabalıkları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı, yaralanan protestocu sayısının 50'ye yükseldiği belirtildi.  

Yerel basın da iktidar partisi Avami Birliğine yakın kişilerin, parti binalarına yürüyüşe geçen öğrencileri dövdüğünü yazdı. 

Avami Birliği Genel Sekreteri Ubeydul Kadir, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin saldırısına uğrayan partililerin kendilerini koruduğunu savundu.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina protestolara son verilmesi çağrısında bulunurken, İçişleri Bakanı Esaduzzaman Han, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı sabrının tükenmek üzere olduğu uyarısını yaptı. 

ÜLKEDEKİ ÖĞRENCİ PROTESTOLARI

Dakka'nın Kurmitola bölgesinde geçen hafta sonu hız yapan bir otobüs, okul çıkışı eve dönmek için otobüs bekleyen bir grup öğrencinin arasına dalmıştı. Kazada 2 öğrenci olay yerinde hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci yaralanmıştı.

Kazaya neden olan otobüs şoförünün gözaltına alınmasını ve yol güvenliğinin artırılmasını talep eden binlerce öğrenci Dakka'da yolları kapatmıştı.

Protestolar sırasında bazı araçlara saldırıldığı, öğrencilerden bazılarının otobüslerin plakalarını kontrol ettiği ve şoförlerin ehliyetlerini görmek istediği belirtilmişti.

Polisin göstericileri şehrin bazı bölgelerinden çıkarmamaya çalıştığı kaydedilirken, bazı yerlerde toplu taşıma görevlileriyle öğrenciler arasında çatışmalar çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Han, öğrencilere gösterilere son vermeleri çağrısında bulunarak, taleplerinin yerine getirileceği ve suçluların cezalandırılacağı sözünü vermişti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 18:57
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