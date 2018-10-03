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ABD bu haberle kaynıyor! Trump'ı bitirecek iddia için resmi açıklama da geldi...

ABD'nin New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump'ın ailesinin vergi kaçakçılığına yardım  ederek milyonlarca dolar kazanç sağladığını iddia etti.New York Vergi Dairesi bu iddiaların araştırıldığını  açıkladı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 06:02
ABD bu haberle kaynıyor! Trump'ı bitirecek iddia için resmi açıklama da geldi...

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times  (NYT),  Başkan Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine  karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini  ileri sürdü. 

NYT, yayımladığı araştırma ile Başkan Trump'ın ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini savundu.

Araştırma kapsamında Trump'ın babası Fred Trump'ın eski danışmanları  ve çalışanları ile mülakatlar yapan NYT, ayrıca banka hesapları, mali denetim ve  faturaları da dahil Trump ailesine ait yüz bin sayfadan fazla belgeyi inceledi.

İncelemeler sonucunda, Donald Trump'ın babasının milyonlarca usulsüz  vergi indirimi almasına yardım ettiği öne sürüldü.

550 milyon dolar vergiden yalnızca 52,2 milyon doları ödendi

Haberde, Trump'ın babasının gayrimenkullerinden kalan miras için vergi  ödememek adına kardeşleri ile sahte bir şirket kurduğu ve böylece milyonlarca  doları sakladıkları iddia edildi.

Baba Trump'ın çocuklarına 1 milyar dolardan fazla miras bıraktığı ve  bunun için ödenmesi gereken vergi miktarının 550 milyon dolar olduğu belirtilen  haberde, buna rağmen Trump kardeşlerin bu meblağın sadece 52,2 milyon dolarını  ödediğini belirtti.

NYT, Donald Trump'ın babasının babasından kalan gayrimenkulleri  değerinin altında göstererek kendisi ve kardeşlerinin daha az vergi ödediğini  iddia etti.

ABD Vergi Dairesi'nin ise söz konusu stratejilere çok az tepki verdiği  belirtildi.

Başkan Trump'ın bebekliğinden bu yana aile mirasından 413 milyon dolar  değerinde pay aldığı belirtildi  ancak Trump, başkanlık kampanyası süresince  kendi şirketini kendi kurduğunu ve ailesinden çok az para aldığını ileri  sürmüştü.

Trump'ın avukatı ve kardeşinden savunma

Trump, NYT'nin sorularını cevapsız bırakırken, avukatı Charles J.  Harder gazeteye yaptığı yazılı açıklamada, vergi kaçırma iddialarını reddederek,  "Trump, ailesinin kullandığı vergi stratejilerine hiç karışmamıştır."  savunmasında bulundu.

Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump da yaptığı açıklamada, babasının  ve annesinin vefatının ardından tüm vergilerin ödendiğini ifade etti.

Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde vergi  beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

Trump'a yönelik vergi kaçakçılığı suçlamaları araştırılıyor

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın  (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine  karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini  ileri sürmesinin ardından New York Vergi Dairesi bu iddiaların araştırıldığını açıkladı. 

ABC News'e göre, New York Vergi Dairesi, Trump'ın vergi kaçakçılığı  yoluyla ailesine milyonlarca dolar kazanç sağladığı iddialarını gözden geçiriyor.

Kanala açıklama yapan New York Vergi Dairesi yetkilileri, "Vergi  Dairesi soruşturmanın tüm uygun yollarını aktif bir şekilde izliyor." ifadesini  kullandı.

NYT tarafından yayımlanan araştırmada Trump'ın, ailesinin milyonlarca  dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürülmüştü.

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 06:02
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