ABD bölgede strateji mi değiştiriyor? Askerlerini çekecek

Amerikan medyasında, İsrail ve ABD Dışişlerinin itirazına rağmen Savunma Bakan Mark Esper'in "Uluslararası Güç ve Gözlemciler Misyonu"nun parçası olarak Sina'da konuşlu 400 askeri çekmeye çalıştığına ilişkin iddialar yer aldı.

AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson şu değerlendirmede bulundu:

"Pentagon, 2018 Ulusal Savunma Stratejisi kapsamında, Çin ve Rusya'dan gelen tehditlere karşı koymak üzere kaynakları öncelik sırasına koymak ve tüm kuvvetlerde harbe hazırlığı sağlamak için küresel olarak konuşlu kuvvetlerimizin durumunu gözden geçiriyor. Birçok misyon için yaptığımız gibi ABD'nin Uluslararası Güç ve Gözlemciler Misyonundaki kuvvetlerinin durumu da değerlendiriliyor."

Binbaşı Robertson, Pentagon'un bu değerlendirmeleri, ABD içindeki kurumlar ve bu tür yeni ayarlamalardan etkilenecek ülkelerle görüştüğünü de kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Esper, uzun zamandır Orta Doğu'daki askeri varlıkları azaltmayı planlandıklarını ifade ediyordu.

ABD'nin Irak, Suriye, Afganistan ve son olarak da Suudi Arabistan'daki asker ve silahlarının bir kısmını çekmesinin ardından Sina Yarımadası'nın da gündeme gelmesi, Washington'un Orta Doğu'daki stratejisinde önemli bir değişikliğe gittiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.