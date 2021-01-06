ABD Başkanı Donald Trump'tan seçim açıklaması: Teslim olmayacağız
ABD Başkanı Donald Trump “Çalmayı Durdur” mitinginde yaptığı konuşmada, asla teslim olmayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump “Çalmayı Durdur” mitinginde yaptığı konuşmada, asla teslim olmayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu.
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