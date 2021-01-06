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Dünya ABD Başkanı Donald Trump'tan seçim açıklaması: Teslim olmayacağız
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'tan seçim açıklaması: Teslim olmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump “Çalmayı Durdur” mitinginde yaptığı konuşmada, asla teslim olmayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 20:28:00 -
ABD Başkanı Donald Trump'tan seçim açıklaması: Teslim olmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump “Çalmayı Durdur” mitinginde yaptığı konuşmada, asla teslim olmayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu.

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