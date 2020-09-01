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Dünya ABD basını yazdı: Türkiye'nin en büyük askeri operasyonu..
Dünya

ABD basını yazdı: Türkiye'nin en büyük askeri operasyonu..

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türk ordusunun ilk kez bölgesel etki alanını böylesine genişlettiğinin altını çizdi. Türk askerinin Katar, Irak, Suriye, Somali ve Balkanlar'da varlık gösterdiği belirtilen gazetenin yazında, "Türkiye Libya'da savaşın dengesini değiştirmek için asker gönderdi. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:23:00 -
ABD basını yazdı: Türkiye'nin en büyük askeri operasyonu..

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son dönemlerde etki alanını genişletmesi pekçok ülkede hazımsızlığa neden olurken Ankara'nın attığı bu kritik adımlarda yakından takip ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Washington Post gazetesi, TSK'nın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana ilk kez etki alanını bu kadar genişlettiğini yazdı.

Gazete, Türkiye'nin Libya'daki savaşın dengesini değiştirmek için asker gönderdiğini vurguladı.

Washington Post, söz konusu yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlar'da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor"

"Türkiye'nin en büyük askeri operasyonu"

Washington Post gazetesi, Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Türkiye'nin en büyük askeri operasyonunu Suriye'de gerçekleştirdiğini yazdı.

Türkiye'nin Ermenistan'la gerilim yaşayan Azerbaycan'ın üzerindeki askeri etkinliğini arttığına vurgu yapan Washington Post, şu ifadeyi kullandı.

"Türkiye'nin bu ülkede bir hava üssüne erişimi var"

 

 
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