AB, uzaydaki yarışa 6 milyar avroluk projeyle dahil olacağını duyurdu

Komisyondan yapılan açıklamada, projenin 2,4 milyarının AB bütçesinden, kalanının AB ülkelerinden karşılanacağı belirtildi.

6 milyar avro değerindeki projenin, AB ülkelerinin dünya çapında güvenli, uygun maliyetli uydu telekomünikasyon hizmetlerine kesintisiz, uzun vadeli erişim sağlamayı hedeflediği, üye ülkelerin güvenliği ve savunması için gerekli olan kritik altyapının korunmasına ve gözetimine katkıda bulunacağı ifade edildi.

Böylece AB'nin Afrika ve Kuzey Kutbu olmak üzere Birlik için stratejik öneme sahip bölgelerle de kesintisiz bağlantısının sağlanabileceği bilgisi paylaşıldı.

Projenin diğer ayağının da uzay trafiği yönetimine ayrıldığı kaydedildi.

Bu alanda en önde gelen yatırımcının ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk olduğu biliniyor.

Öte yandan Komisyon, savunma araştırmaları ve kapasite geliştirme projeleri için yıl sonu itibarıyla Avrupa Savunma Fonu'ndan 1,9 milyar harcanacağını duyurdu. Bu projelerin 10-11 Mart'ta Fransa'da düzenlenecek gayriresmi zirve toplantısında ele alınacağı belirtildi.

"AB, teknolojik üstünlüğünü korumalıdır"

Açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in şu görüşlerine yer verildi:

"Derinleşen jeopolitik rekabet ortamında AB, teknolojik üstünlüğünü korumalıdır. Bunu gelenekselden hibrite, siberden ve uzaya kadar çok çeşitli tehditleri ele alarak yapabilir. Ortak geliştirme, ortak tedarik ve ihracata yönelik ortak bir yaklaşım yoluyla gerekli ölçeği oluşturabilir. Avrupa savunma sektörü, AB vatandaşlarının güvenliğini sağlamanın yanı sıra ekonomik toparlanmaya da katkıda bulunabilir."