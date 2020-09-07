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Dünya AB ülkesinden solakları kahredecek açıklama
Dünya

AB ülkesinden solakları kahredecek açıklama

Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulması sonrası içeriden bile hazımsızlar tepki gösterirken, Romanya Ekonomi, Enerji, İş ve Çevre Bakanı Virgil Daniel Popescu, Türkiye'nin doğal gaz bulmasına sevindiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 23:48:00 -
AB ülkesinden solakları kahredecek açıklama

FOREN 2020 adlı konferansta konuşan Romanya Ekonomi, Enerji, İş ve Çevre Bakanı Virgil Daniel Popescu, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaza ilişkin yaptığı açıklamada, keşiften dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

"Dünyanın gözü burada olacak"

Karadeniz'deki hidrokarbon keşifleri nedeniyle dünyanın büyük enerji şirketlerinin gözünü buraya çevireceğine dikkat çeken, Romanya Ekonomi, Enerji, İş ve Çevre Bakanı Virgil Daniel Popescu, Ramanya'nın da önemli keşifler yaptığını ancak 2 yıldır yasal prosedür nedeniyle enerji şirketlerinin beklemede kaldığını belirtti.

İçimizdeki hazımsızlar sevinememişti

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazla ilgili olarak solak basın tarafından yapılan haberlerde keşif küçük bir şeymiş gibi lanse edildi. Ancak dünya basını yoğun bir ilgi göstermişti.

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