AB ülkesinden solakları kahredecek açıklama

FOREN 2020 adlı konferansta konuşan Romanya Ekonomi, Enerji, İş ve Çevre Bakanı Virgil Daniel Popescu, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaza ilişkin yaptığı açıklamada, keşiften dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

"Dünyanın gözü burada olacak"

Karadeniz'deki hidrokarbon keşifleri nedeniyle dünyanın büyük enerji şirketlerinin gözünü buraya çevireceğine dikkat çeken, Romanya Ekonomi, Enerji, İş ve Çevre Bakanı Virgil Daniel Popescu, Ramanya'nın da önemli keşifler yaptığını ancak 2 yıldır yasal prosedür nedeniyle enerji şirketlerinin beklemede kaldığını belirtti.

İçimizdeki hazımsızlar sevinememişti

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazla ilgili olarak solak basın tarafından yapılan haberlerde keşif küçük bir şeymiş gibi lanse edildi. Ancak dünya basını yoğun bir ilgi göstermişti.