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Dünya AB ülkesinden Putin'i çıldırtacak adım! Ukrayna'ya savaş uçakları verecekler
Dünya

AB ülkesinden Putin'i çıldırtacak adım! Ukrayna'ya savaş uçakları verecekler

Polonya, ordu envanterinde bulunan tüm MİG-29 uçaklarını ücretsiz olarak ABD hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 23:38:00 -
AB ülkesinden Putin'i çıldırtacak adım! Ukrayna'ya savaş uçakları verecekler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Polonya'nın envanterindeki MİG-29 tipi uçakların Ukrayna'ya devredilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya istinaden Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Polonya'nın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve hükümeti ile yapılan görüşmeler neticesinde ordu envanterinde bulunan Rusya yapımı MİG-29 tipi savaş uçaklarını ABD'nin Avrupa'daki en büyük hava üssü olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne derhal ve ücretsiz olarak taşımaya ve uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada, ABD'den bu adıma karşılık kendilerine benzer operasyonel yeteneklere sahip kullanılmış uçakları tedarik etmesini talep edilirken, söz konusu uçakların satın alma koşullarını derhal kabul etmeye hazır olduklarını kaydedildi. Açıklamada, Polonya hükümetinin NATO'nun MİG-29 uçaklara sahip diğer devletlerini de benzer şekilde davranmaya çağırdığı ifade edildi.

Blinken pazar günü yaptığı açıklamada, Polonya'nın bu uçakları Ukrayna'nın kullanımına vermeyi kabul etmesi halinde ABD'nin Polonya'ya uçaklarını konuşlandırabileceğini açıklamıştı. Polonya makamları bu konuda kesin bir kararın NATO içinde müştereken alınması gerektiğini ve uçakların Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda kesin bir karar alınmadığını ifade etmişti.

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