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Aktüel AB ülkelerinden Yemen'deki Safir petrol tankeri konusunda "felaket yaşanabileceği" uyarısı
Aktüel

AB ülkelerinden Yemen'deki Safir petrol tankeri konusunda "felaket yaşanabileceği" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:33:02 -
AB ülkelerinden Yemen'deki Safir petrol tankeri konusunda "felaket yaşanabileceği" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileri, Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nda demirli bulunan ve tehlike arz eden Safir petrol tankeri nedeniyle "insani felaket yaşanabileceği" uyarısında bulundu.

Yemen'deki AB misyonu ve AB ülkeleri Büyükelçilerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, tehlike arz eden Safir petrol tankeri nedeniyle büyük endişe duyulduğu ifade edildi.

"Petrol tankerine son 5 yıl bakım yapılmadı. Tanker, halihazırda Yemen'de ve ötesinde milyonlarca insanı etkileyecek; sağlık, çevre ve ekonomi açısından büyük bir felaketle sonuçlanacak bir tehlike altında." denilen açıklamada, büyük bir petrol sızıntısı olması durumunda Hudeyde Limanı'nın hizmet dışı kalacağı, bunun da milyonlarca Yemenlinin gıda güvenliğinin etkilenmesi anlamına geleceği kaydedildi.

Herhangi bir sızıntının, Kızıldeniz'deki balık zenginliğini, deniz ekosistemini ve deniz ticaretini önemli ölçüde etkileyeceği aktarılan açıklamada, Hudeyde kenti ve limanının kontrolünü elinde bulunduran Husilere, "uzman ekibin herhangi bir kısıtlama, ön koşul veya gecikme olmaksızın gemiye erişimine izin vererek Birleşmiş Milletler ile tam bir işbirliği" çağrısında bulunuldu.

- Safir petrol tankerinde "sızıntı" tehlikesi

Ras İsa Limanı'nda 2015 yılından bu yana demirli bulunan ve içerdiği 1 milyon varili aşkın petrolle sızıntı tehlikesi taşıdığı belirtilen Safir tankeri, Yemen'de çatışan taraflar arasında sorun teşkil ediyor.

Yemen hükümeti "Husilerin 5 yıldır tankerin bakımının yapılmasına izin vermediğini" savunurken Husiler bunu yalanlıyor.

Husiler "petrolün satışını ve gelirin hükümet ile aralarında bölüşülmesini" şart koşarken, Yemen hükümeti ise buna şiddetle karşı çıkıyor.

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