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AB ile dört yıl sonra ilk temas

Ankara Anlaşması kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan “Ortaklık Konseyi” toplantısı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:33
AB ile dört yıl sonra ilk temas

 Resul Ekrem Şahan 

Ankara Anlaşması kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan “Ortaklık Konseyi” toplantısı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak. Yapılacak Toplantıya ilişkin konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi İsmail Emrah Karayel, AB ile Türkiye’nin ilişkilerinin önemli olduğunu belirterek, “Terör mevzuatında yapılacak değişiklik konusunda karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Ama Türkiye çok net bir şekilde terörle mücadele ettiğimiz süreç içerisinde terörle mücadele mevzuatında bir değişiklik yapılmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Terörle mücadeleyi zayıflatacak herhangi bir yasal düzenleme yapmayacağını ifade etti” dedi.

Yapılacak toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi İsmail Emrah Karayel, “Avrupa Birliğiyle Türkiye arasındaki ilişkiler son derece önemli. Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri devam ediyor. Fakat Avrupa’daki ülkeler, İslam düşmanlığıyla birlikte Türkiye’ye karşı bir tavırları söz konusu. İnşallah bu tür toplantılar AB’yi Türkiye’nin önemini anlamaya daha da yaklaştırır. 15 Temmuz sonrası süreçte Avrupa Birliği ülkelerinin gerek FETÖ mensuplarına, gerekse PKK mensuplarına göz yumması, kucak açması Türkiye tarafından rahatsız edici bulunduğu her fırsatta ifade ediliyor. Bunların hepsinin gündeme geleceği, Türkiye-AB müzakere sürecinde önünü açacak bir toplantı olmasını temenni ediyorum” dedi.

AB ile kurumsal diyaloğun devamı ve çeşitlendirilmesi bakımından önem arz eden toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB heyetine Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlık edecek. Toplantıya AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da katılacak. Taraflar, bölgesel konular ve ikili ilişkileri geniş çaplı değerlendirme fırsatı bulacak. Bu durumda vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, katılım sürecinde gelinen nokta, terörle mücadelede işbirliği gibi konuların ele alınması bekleniyor. Öte yandan; Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 53’üncü toplantısı 18 Mayıs 2015’te Brüksel’de yapılmıştı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:33
  1. Ankara Anlaşması
  2. Avrupa Birliği (AB)
  3. Ortaklık Konseyi
  4. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi İsmail Emrah Karayel
  5. Avrupa Birliği
  6. FETÖ
  7. Türkiye-AB müzakere süreci
  8. PKK
  9. 15 Temmuz
  10. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  11. Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
  12. Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn
  13. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi
  14. Gümrük Birliği
  15. AB Komisyonu

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