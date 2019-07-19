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"AB bir kez daha Türkiye’ye yönelik tek taraflı tutum sergiledi"

AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren Rus uzmanlar, Rusya’nın bu konuda diyalogdan yana olduğunu belirtti.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:00
"AB bir kez daha Türkiye’ye yönelik tek taraflı tutum sergiledi"

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Sputnik’e açıklamasında, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının, Kıbrıs’ın Türk kısmını tanımama tutumunun devamı olduğunu belirterek, “Bu, eski bir pozisyon ve Avrupa bu pozisyonunu değişmiyor. ABD’nin de Türkiye’nin sondaj keşif çalışmalarını kınadığını gören Avrupa ülkeleri, sadece Türkiye’yi kınamak için hemen sıraya girdi. Avrupa Birliği bir kez daha tek taraflı tutum sergiledi. Oysa Rusya, bu sorunların BM Güvenlik Konseyi kapsamındaki uluslararası platformlarda tartışılması gerektiğini savunuyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin mevcut sorunu müzakereler yoluyla çözüme kavuşturmayı teklif ettiğini hatırlatan Fitin, ancak AB’nin bu teklife yanıt vermediğini belirterek, “Aksine Rusya, kıta sahanlığının içerdiği büyük enerji kaynak ve rezervlerin bölünmesi gibi ciddi tartışmalı sorunun diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasından yana” dedi.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nden Boris Dolgov da AB’nin seçtiği yaptırım yolunun yanlış olduğunu söyledi.

Dolgov, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“AB böyle bir yol seçti. Benim görüşüme göre bu verimsiz. Durum nasıl gelişecek? Bu, müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması gereken bir sorun. Türkiye buna ne kadar hazır? Bir uzlaşının bulunacağını düşünüyorum. Türkiye’nin diplomatik esneklik sergilemesi ve sorunları görüşmeler yoluyla çözmesi gerekiyor”.

Her halükarda bu sorunun çözümünün, görüşmeler yoluyla aranması gerektiğini kaydeden Dolgov, “Bu noktada Rusya, bu durumu tamamen doğru değerlendiriyor, Türkiye’ye getirilen tek taraflı yaptırımların çözümün bulunmasına yardımcı olmayacağını savunuyor. Yaptırımlar ancak durumu daha da kötüleştiriyor. Bu sorun ciddi ve kötüleşmesi durumunda, oldukça riskli yöndeki gelişmelere yol açabilir” yorumunda bulundu.

 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 23:59
  1. Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
  2. Vladimir Fitin
  3. Avrupa Birliği

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