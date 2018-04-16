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AB Bakanı Ömer Çelik’ten AB üyesi ülkelere sert tepki

AB Bakanı Çelik, AB üyesi 28 ülkenin dışişleri konseyi toplantısı sonunda Türkiye’ye yönelik eleştirel açıklamasına ilişkin, "Siyasi ve insani hiçbir duyarlılık ve sorumluluk taşımayan bir açıklama bu." ifadesini kullandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:50
AB Bakanı Ömer Çelik’ten AB üyesi ülkelere sert tepki

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Dışişleri Konseyi toplantısında üye 28 ülke dışişleri bakanlarının toplantı sonundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

"AB, sorumsuzca bir açıklama daha yapmış"

Çelik, şöyle devam etti:

"AB Dışişleri Konseyi toplantısında üye 28 ülkenin dışişleri bakanları toplantı sonunda 'Türkiye'nin askeri harekatı, insani durumu daha zor hale getirdi, yerel halkın yer değiştirmesine neden oldu' demiş. Suriye’de olup bitenler karşısında üstüne düşeni yapmayan AB, sorumsuzca bir açıklama daha yapmış. AB, 'başta Türk ordusunun harekatının ardından Afrin'de olmak üzere, Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumun kötüye gitmesinden derin endişe duyuyor' demişler. Siyasi ve insani hiçbir duyarlılık ve sorumluluk taşımayan bir açıklama bu." 

"AB, yanlış yerde durduğunu bir kere daha göstermiştir"

Bakan Çelik, AB’nin bu son açıklamayla Türkiye’nin Afrin harekâtına karşı çıkarken kullandığı gerekçelerin, siyasi ve insani açıdan yanlış yerde durduğunu bir kere daha gösterdiğini bildirdi. Çelik, AB açıklamasında "maalesef" siyasi ve insani gerekçeler yerine, geçmişte Suriye üzerinde hegemonya kurmuş bazı AB üyesi devletlerin siyasi çıkarlarının görüldüğüne işaret etti. Çelik, AB’nin önemli üyesi olan Fransa’nın Cumhurbaşkanının kimyasal silah kullanımına karşı yapılan saldırının başarılarından biri olarak ‘Türkiye ile Rusya’nın arasını bozmaktan’ bahsetmesinin ise meselenin ne olduğunu açıkça gösterdiğini belirtti.

Macron’a tepki

Türkiye’nin hem Cenevre süreci ile siyasi çözüm arayışlarına destek verdiğini hem de bunun tamamlayıcısı olarak Astana süreci ile Rusya ve İran’la güçlü diyaloglar kurarak Suriye’deki insani durumu düzeltmeye çalıştığını ve çatışmasızlık bölgeleri oluşturmak için gayret ettiğine dikkati çeken Bakan Çelik, "Bu tablo karşısında AB bazı üyelerinin geçmişten gelen hegemonik çıkarları için Afrin harekâtımızı eleştiriyor. Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile Rusya’nın arasını bozmaya çalıştığını itiraf ediyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye’ye karşı AB açıklaması duymaktan bıktık"

Çelik, AB açıklamasında Türkiye karşıtlığı olduğunu vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Siyasi ilkeler ve Suriye halkı için ayağa kalkması gereken sorumluluk yok AB açıklamasında. Sadece Türkiye karşıtlığı var. Siyasi ilkeleri ve vicdanı temsil eden Türkiye’ye karşı AB açıklaması duymaktan bıktık. Daha fazla milyonlarca mülteciyi barındıran Türkiye’ye karşı AB’nin Suriye’deki insani durum ve halka yardım konusunda hatırlatma yapması ise artık tam bir saçmalık ve bu durum artık bir AB trajedisine dönüşmüş durumda." 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 17:50
  1. AB
  2. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
  3. Ömer Çelik
  4. Anadolu Ajansı

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