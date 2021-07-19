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AB Adalet Divanı'na sert tepki! "Başörtüsü kararı, kadın hakkı ihlalidir"
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Gündem AB Adalet Divanı'na sert tepki! "Başörtüsü kararı, kadın hakkı ihlalidir"
Gündem

AB Adalet Divanı'na sert tepki! "Başörtüsü kararı, kadın hakkı ihlalidir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararına tepki gösterdi ve bu kararın kadın hakları ihlali olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 23:45:00 -
AB Adalet Divanı'na sert tepki! "Başörtüsü kararı, kadın hakkı ihlalidir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararına tepki gösterdi.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararı AB'nin kendi değerlerini inkar etmesidir. Öte yandan en temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün kadınların kıyafetleri üzerinden tartışılması ayrıca kadın hakkı ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

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