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Ekonomi AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

Ankete katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin temmuzda yüzde 3,9 artmasını bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:41:01 -
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,9 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Eylül Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin temmuz ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 3,9 artış yönünde oldu.

Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 5 azalış ila yüzde 19,2 artış aralığında yer aldı.

Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 17,3 yükseliş kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, haziranda yıllık yüzde 0,1, aylık yüzde 17,6 artış göstermişti.

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