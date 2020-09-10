  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:09:41 -
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın günü açıklanacak Temmuz 2020 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 800 milyon dolar ila 2,8 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 23,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentileri 13 milyar dolar ile 32,4 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar olmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Washington Post'tan çarpıcı iddia!
Dünya

Washington Post'tan çarpıcı iddia!

Amerikan gazetesi Washington Post, Suudi Arabistan Başsavcılığının Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kararını "Batılı liderlere bir kılıf su..
Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak
Dünya

Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki sera gazı salınımının koronavirüse rağmen rekor seviyede olduğunu ve küresel sıcaklık artışının..
Libya ile önemli görüşme! Tarihi doğal gaz keşfi sonrası Türkiye’den yeni hamle
Gündem

Libya ile önemli görüşme! Tarihi doğal gaz keşfi sonrası Türkiye’den yeni hamle

Karadeniz'de tarihi doğal gaz keşfini dünyaya duyuran Türkiye, Akdeniz'de yeni hamleye hazırlanıyor. Libya ile görüşen Türkiye, petrol, elek..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı