AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor.



AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın günü açıklanacak Temmuz 2020 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 800 milyon dolar ila 2,8 milyar dolar arasında yer aldı.



Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 23,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentileri 13 milyar dolar ile 32,4 milyar dolar arasında yer aldı.



Cari işlemler dengesi, haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar olmuştu.





