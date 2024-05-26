A101, tüm satın alma işlerini PeraPole ile dijitale taşıyor

Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde bulunan marketleriyle perakende sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan A101, anlaşma kapsamında satınalma süreçlerini PeraPole üzerinden gerçekleştirilecek.Şirketlere alırken kazandırma anlayışıyla 2018’den beri hizmetlerini geliştirerek sürdüren PeraPole uygulaması, A101’in alımlarını kolaylaştırıp hızlandıracak ve şirketin yeni ürün ve tedarikçilere erişiminin yolunu açacak.

Gelecek yıl 30 ülkede olmayı plânlıyoruz

1200’den fazla ürün çeşidini müşterilerine ulaştıran A101, PeraPole işbirliği sayesinde bu alanda çok daha yüksek seviyelere çıkmayı hedefliyor.

PeraPole 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Perakende Günleri etkinliğinde sektörle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’deki en büyük iş dünyası organizasyonlarından biri olarak 2001 yılından bu yana düzenlenmekte olan Perakende Günleri’nde ulusal ve uluslararası perakende şirketleriyle bir araya gelerek uygulamasını tanıtmayı planlayan PeraPole, tüm katılımcıları standına bekliyor.

PeraPole Üst Yöneticisi (CEO) M. Alphan Namlı, A101 gibi önde gelen bir market zincirinin platformlarına katılması hem PeraPole hem de A101 için önemli bir stratejik iş birliği anlamına geldiğini ve büyük bir sinerji ürettiğini ifade etti.

Perakende sektörünün satın alma işlerinin dijitalleştirilmesi yönünde büyük adımlar attıklarını ve bu doğrultuda yaptıkları diğer anlaşmaların da yakında açıklanacağını belirten Namlı, “Çok önemli sözleşmeler yaptık ve şu an itibarıyla çok değerli müşterilerimizle yolumuza devam ediyoruz. Son olarak Türkiye’nin en büyük market zinciri olan A101 ile anlaştık. Türkiye genelinde 13 bini aşkın mağazası bulunan A101, tüm satın alma sürecini PeraPole platformuna taşıyor. PeraPole teknik ekibi tarafından A101 için özel geliştirilerek veri koruması amacıyla on-premise sistem üzerinde kurulan yazılımın A101’in talebi üzerine uluslararası kuruluşlarca yapılan güvenlik sızma testlerinden başarıyla geçti” dedi.

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Namlı, yıl sonuna kadar yurt dışına ilk olarak Bahreyn üzerinden açılmayı hedeflediklerini kaydederek, “Daha sonra sırada Almanya var. Yıl sonuna kadar 4-5 ülkede, gelecek yılın sonunda 30 ülkede olmayı planlıyoruz” değerlendirmesinde de bulundu.