A. Ziya İbrahimoğlu'ndan Cübbeli Ahmet Hoca'ya itiraz

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı televizon programında, "Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndereceğinize düz liselere gönderin. Daha az hasarla çıkar, ben bunu gördüm denedim" dedi.

Ünlü'nün açıklamaları tepkilere neden oldu. Söz konusu sözlere yazar A. Ziya İbrahimoğlu da karşı çıktı.

Bir yazı yayınlayan İbrahimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Muhterem Hocam السلام عليكم

Dün akşam CNN Türk’teki Proğramınızı kısmen de olsa izleyip dinledim…

Sigara ile ilgili beyanlarınıza katılmak mümkün değil, Ali Haydar Efendi’ye izafe ettiğiniz görüşünüzü, maksad ve bağlamından koparılmış, merhum Emin Saraç Hoca’nın anlayışına da ters bir şekilde beyan etmiş olmanız bizleri üzmüştür…

Sigara konusunu yüzlerce alimle müzakere etmiş bir eğitimci olarak, ilmi ile amil samimi ve ihlaslı alimler içerisinde, sigara hakkında “tıbbi bilgilerin netleşip kesinleşmesinden” sonra, “mekruhtur” görüşünden vaz geçmemiş tek bir alime bile rastlamadım…

İttifak derecesinde bir anlayışla sigaranın haram olduğunda çağdaş araştırmacı ve alimler birleşmişlerdir. Hayrettin Karaman Hocamız gibi, yumuşak fetvaları ile bilinen Hocalarımız bile bu görüşte olduğunu açıkladığı bir devirde, sizin güncellenmemiş bilgilere dayanarak, mekruh olduğunu ifade etmeniz, ifade etmekle kalmayıp “Kur’anı Kerim’de ve Hadis-i Şeriflerde zikredilmeyen bir Haram olamaz” mealindeki açıklamanız, bizi sukutu hayale uğratmıştır…

Bu açıklamalarınız ile modernistlerin görüşüne yaklaştığınızın farkında mısınız..?

Muhterem Hocam,

Araştırmacı ve ehli ilim vasfı taşıyan insanların, “tıbbın sigaranın zararları hakkındaki açık, net ve kesin icmasından sonra”, sigaranın haram olduğunda kahir ekseriyetle ittifakları vardır. Merhum Ali Haydar efendinin, sigaranın zararları *“tıbbı İcma” ile sabit olmadan önce beyan ettiği görüşün geçerli olamayacağı izahtan varestedir…

Sigara’nın haramlığı, Kur’anı Kerim, Sünnet-i Seniyye, Kıyas ve İcma ile sabit olduğunu ifade eden araştırmalardan bir iki tanesini aşağıda arzediyorum. Okuyup inceleyebilirsiniz…

Ayrıca, İmam Hatip Liseleri hakkındaki görüşünüzü amme huzurunda beyan etmeniz, kompleksli bir hocanın CHP zihniyetine, Kemalizme yaranması olarak görülmüştür…

İlahiyat ve İmam Hatip camiası milyonlarla ifade edilen bir camiadır. İçlerinde çürük elmaların bulunması, dine zarar vermeleri, bu camiayı kötülemenize asla sebep ve dayanak olamaz…

Ben size İsmail Ağa Cemaatine mensup, medreselerinde okumuş, dinsiz, ateist veya deist insanlar gösterip İslama dil uzatmalarını belgeli bir şekilde isbat etsem, buna dayanarak İsmail Ağa cemaatinin umumuna saldırmanın, aleyhinde konuşmanın caiz olduğunu söyleyebilir misiniz..?

İlahiyat ve İmam Hatip camiası içerisindeki çürük elmalar, dine zarar verenler, medyatik olmaları, küfür zihniyetinin desteğine sahip olmaları sebebiyle çok gibi görünse de umumi camia içerisinde % 5 i, en fazla % 10 u geçmez.

Size kötü örnekleri say desem yüz tane bile saymakta zorlanırsınız…

Kahir ekseriyet ise onları onaylamadığı gibi, onlara hakettiği cevabı da veriyor. Sadece benim onlara yazdığım bir çok cevabi makalelerim vardır…

Sanki her şeyi takip ediyor ve biliyormuş gibi, çoğunluğu zan altında bırakan görüşleriniz, asla dine ve dindarlara hizmet etmeye yaramaz; din düşmanlarına malzeme oluşturur…

Görüşlerinize en çok sevinen CHP ve Kemalistlerin olduğunu göremeyecek kadar şartlanmış ve kompleksli olamayacağınızı umut ve temenni ediyorum…

En kısa zamanda bu camiadan özür dilemeniz arzu ve temennimizdir.

Bilgileriniz eksik, hatalı ve güncellenmemiş, dar ufuklu insanların görüşü olup, size bir dostunuzun, sizden başka da samimi, ihlaslı ve bilgili insanların olduğunu, onları da görüp dinlemeniz gerektiğini hatırlatması gerektiğine inandığım için bu satırları yazmaya gerek duydum…

Muhterem Hacı Mahmut Efendi ile çok yönlü hukuku olan, size de muhabbeti olmuş bir kardeşinizin uyarısına kulak vermenizi diliyor; selam ve dualarımla Allah’a emanet olmanızı diliyorum.

23/09/2021 Fatih

Ahmet Ziya İbrahimoğlu