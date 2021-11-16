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Spor A Milliler'de sarı alarmı!
Spor

A Milliler'de sarı alarmı!

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası yolunda kritik maçta, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda zorlu karşılaşma öncesi sarı kart alarmı verildi. Milli Takım'da tam 7 isim sarı kart sınırında. Bu futbolcular sarı kart gördükleri takdirde Milli Takım play-off'a kalırsa forma giyemeyecek. Bu futbolcular; Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Zeki Çelik, Berat Özdemir ve Kaan Ayhan...

Yeniakit Publisher
2021-11-16 12:11:00 -
A Milliler'de sarı alarmı!

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası yolunda kritik maçta, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda zorlu karşılaşma öncesi sarı kart alarmı verildi. Milli Takım'da tam 7 isim sarı kart sınırında. Bu futbolcular sarı kart gördükleri takdirde Milli Takım play-off'a kalırsa forma giyemeyecek. Bu futbolcular; Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Zeki Çelik, Berat Özdemir ve

Milli Takımımız, Karadağ karşılaşmasının ardından Dünya Kupası'na doğrudan katılmayı planlasa da düşünmek istemediğimiz diğer ihtimal olan play-off için büyük bir tehlike kapıda....

Amsterdam'da oynanacak Hollanda-Norveç maçından Hollanda galibiyeti çıkarsa Karadağ karşısında ne sonuç alırsak alalım play-off'a kalıyoruz. Norveç'in yiyeceği farktan en fazla 1 farkla yenilmemiz koşuluyla...

A Milli Takımımız, Karadağ karşısında galip gelirse; Norveç de bizimle aynı veya 1 farkla Hollanda'yı mağlup ederse 2022 Dünya Kupası'na direkt katılım sağlayacağız.

 

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