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Spor A Milli Takımı'mız Hollanda'yı devirdi
Spor

A Milli Takımı'mız Hollanda'yı devirdi

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takımı'mız, sahasında Hollanda'yı 4-2'lik skorla yendi. Milli oyuncumuz Burak Yılmaz 2 gol birden attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 21:59:00 -
A Milli Takımı'mız Hollanda'yı devirdi

Türkiye ile Hollanda, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı ay-yıldızlı ekip 4-2 kazandı.

A Milli Takımı'mıza galibiyeti getiren golleri 15., 35. ve 81. dakikada Burak Yılmaz ile 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Hollanda'nın gollerini ise 75. dakikada Klaassen ve 76. dakikada Luuk de Jong attı.

Elemelere galibiyetle başlayan ay-yıldızlılar, 27 Mart Cumartesi günü deplasmanda Norveç ile karşılaşacak.

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