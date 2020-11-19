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Spor A Milli takım kaçıncı sırada? Uluslar Ligi Türkiye puan durumu
Spor

A Milli takım kaçıncı sırada? Uluslar Ligi Türkiye puan durumu

A Milli Futbol takımı Uluslar B Ligi Grup 3'te Macaristan ile karşı karşıya geldi. Türkiye’nin de yar aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları sonuçlandı. Buna göre, A Milli Takımımız deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuca göre, Türkiye, C Ligi'ne düştü. Peki A Milli takım kaçıncı sırada? Uluslar Ligi Türkiye puan durumu ne? Uluslar Ligi C grubu Türkiye’nin rakipleri kim?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:38:00 - 2020-11-19 15:40:39
A Milli takım kaçıncı sırada? Uluslar Ligi Türkiye puan durumu

A Milli Futbol Takımı'nın yer bulunduğu UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları sonuçlandı. UEFA Uluslar Ligi gruplarının son haftasında milliler, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. B Ligi 3. Grup son hafta maçında Macaristan'a 2-0 yenilen Türkiye, C Ligi'ne düştü

UEFA Uluslar B Ligi Grup 3 puan durumu

1. Macaristan - 11 puan

2. Rusya - 8 puan

3. Sırbistan - 6 puan

4. Türkiye - 6 puan

Uluslar Ligi C grubu Türkiye’nin rakipleri kim?

A Milli Takımımız Macaristan’a yenilmesinin faturası ağır oldu. Türkiye’nin yenilgisiyle UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta sonuncu olarak bir alt lig olan C'ye düşmesine neden oldu. Peki Uluslar Ligi C grubu Türkiye’nin rakipleri kim?

LÜKSEMBURG

KOSOVA

BULGARİSTAN

LİTVANYA

FAROE ADALARI

GÜRCİSTAN

AZERBAYCAN

YUNANİSTAN

MAKEDONYA

BELARUS

SLOVAKYA

CEBELİTARIK

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