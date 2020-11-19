A Milli takım kaçıncı sırada? Uluslar Ligi Türkiye puan durumu
A Milli Futbol takımı Uluslar B Ligi Grup 3'te Macaristan ile karşı karşıya geldi. Türkiye’nin de yar aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları sonuçlandı. Buna göre, A Milli Takımımız deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuca göre, Türkiye, C Ligi'ne düştü. Peki A Milli takım kaçıncı sırada? Uluslar Ligi Türkiye puan durumu ne? Uluslar Ligi C grubu Türkiye’nin rakipleri kim?
A Milli Futbol Takımı'nın yer bulunduğu UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları sonuçlandı. UEFA Uluslar Ligi gruplarının son haftasında milliler, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. B Ligi 3. Grup son hafta maçında Macaristan'a 2-0 yenilen Türkiye, C Ligi'ne düştü
UEFA Uluslar B Ligi Grup 3 puan durumu
1. Macaristan - 11 puan
2. Rusya - 8 puan
3. Sırbistan - 6 puan
4. Türkiye - 6 puan
Uluslar Ligi C grubu Türkiye’nin rakipleri kim?
A Milli Takımımız Macaristan’a yenilmesinin faturası ağır oldu. Türkiye’nin yenilgisiyle UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta sonuncu olarak bir alt lig olan C'ye düşmesine neden oldu. Peki Uluslar Ligi C grubu Türkiye’nin rakipleri kim?
LÜKSEMBURG
KOSOVA
BULGARİSTAN
LİTVANYA
FAROE ADALARI
GÜRCİSTAN
AZERBAYCAN
YUNANİSTAN
MAKEDONYA
BELARUS
SLOVAKYA
CEBELİTARIK