A Milli Futbol takımı Uluslar B Ligi Grup 3'te Macaristan ile karşı karşıya geldi. Türkiye’nin de yar aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları sonuçlandı. Buna göre, A Milli Takımımız deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuca göre, Türkiye, C Ligi'ne düştü. Peki A Milli takım kaçıncı sırada? Uluslar Ligi Türkiye puan durumu ne? Uluslar Ligi C grubu Türkiye’nin rakipleri kim?