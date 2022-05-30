  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü
Spor

A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını akşam yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 19:54:00 -
A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile evinde, 7 Haziran'da Litvanya ve 11 Haziran'da da Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar bu maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam ettiriyor. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk bölümü 4 numaralı sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon çalışmasıyla başladı. Milliler, daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı. Kuntz, maçı sık sık durdurarak oyunculara uyarılarda bulundu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Dün akşam saatlerinde kampa katılan Cengiz Ünder, sabah idmanının ardından akşam da takımla birlikte çalıştı. Rıdvan Yılmaz, tedbir amaçlı bireysel çalışma gerçekleştirirken, izni devam eden Orkun Kökçü ise antrenmana katılmadı.

TFF Başkanı Servet Yardımcı, akşam antrenmanını tribünden takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, çarşamba günü yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay