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Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kosova
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kosova

Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 7. maçında yarın Kosova'yı Antalya'da ağırlayacak - Grubundaki 6 maçta 1 beraberlik alıp 5 kez yenilen milli takım, son sırada yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:43:29 -
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kosova

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 7. maçında yarın Kosova'yı konuk edecek.

Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Stacey Pearson yönetecek. Pearson'un yardımcılıklarını Melissa Burgin ve Emily Carney yapacak.

Grubundaki 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan milli takım, 1 puanla son sırada bulunuyor.

Elemelerdeki ilk maçında Kosova'ya deplasmanda 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya 3-0 ve 8-0, Slovenya'ya ise 6-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti. Milliler, grubundaki tek puanını Estonya ile 0-0 berabere kalarak elde etti.

Gruptaki 6 maçında üçer galibiyet ve yenilgiyle 9 puan toplayan Kosova ise 4. sırada yer alıyor.

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