A Milli Futbol Takımı kadrosuna 3 oyuncu davet edildi

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enis Destan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi. Balcı ve Destan, Alanya'da kampta olan Ümit Milli Takım'dan ayrılarak A Takım kampına katılacak." ifadeleri kullanıldı.

Ay-yıldızlı ekipte, Hollanda, Norveç ve Letonya karşılaşmaları için aday kadroya çağırılan isimlerden toplam 8'i ise aday kadrodan çıkarıldı.

İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz de aday kadrodan çıkarılan diğer isimler oldu.