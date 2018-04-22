Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'95 yıllık CHP okeye dördüncü arıyor'

15 CHP'linin İyi Parti'ye transfer olmasıyla ilgili konuşan AK Partili Bülent Turan, 95 yıllık partinin okeye dördüncü arayan parti haline geldiğini söyledi.

22 Nisan 2018 Pazar 16:42
'95 yıllık CHP okeye dördüncü arıyor'

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 milletvekili İyi Parti'nin seçimlere katılabilmesi için İyi Parti'ye geçti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li 15 milletvekilinin istifa ederek İyi Parti'ye katılmasına yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi siyasetini geliştiremeyen, topluma bir şey vadedemeyen bir ana muhalefet partisi ile karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

"YENİ BİR GÜNEŞ MOTEL OLAYI"

CHP'nin, geçmişteki muvazaalı hiçbir işinden ders almadığının anlaşıldığını vurgulayan Turan, "1978'in başında kurduğu 'Güneş Moteli', CHP'nin sonunu getirmişti. Yeni bir 'Güneş Motel' olayıyla karşı karşıyayız." dedi.

AK Parti'den ilk açıklama geldi: Bu bir güneş motel olayıdır

CHP OKEYE DÖRDÜNCÜ ARAYAN PARTİ HALİNE GELDİ

Bunun, siyasi ahlaka sığmayan, utanç verici bir durum olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti: "Türk siyasi tarihi, millete rağmen sahneye konan hiçbir senaryonun hayat bulmadığını bizlere göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan, seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazanacak ve yeni Türkiye'yi inşa edecektir. Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiler. Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır."

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 16:42
  1. Bülent Turan
  2. AK Parti
  3. İyi Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da uçak düştü
    1. Rusya'da uçak düştü
    2. 15 CHP'li yeni patronlarını ziyaret etti
    3. MHP'li 5 vekil İP'e mi geçecek!
    4. '95 yıllık CHP okeye dördüncü arıyor'
    5. Trump'tan flaş Kuzey Kore açıklaması
    6. Karamollaoğlu kerameti kendinde gördü!..
    7. İsrail küstahlığı: Silahsız çocuk da..
    8. Askari'den gümüş madalya
    9. HDP'de Demirtaş kargaşası!..
    10. İstanbul'da güneş açarken o ile kar..
    11. Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal..
    12. İYİ Parti seçime katılıyor!
    13. Teröristlerin inlerine girildi: 16 bin..
    14. Türk asıllı girişimciAvrupa'ya..
    15. HDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
    16. Cumhuriyet yazarının Cumhur İttifakı..
    17. Fransa adayı apar topar boşalttı
    18. Ankara'da hareketlilik... İP, YSK'ya..
    19. Hem kör hem yalancı! Akıl almaz açıklama
    20. Yasa dışı marjinal parti YSK'ya..
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...