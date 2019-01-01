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90 gün boyunca duş alamıyorlardı... Artık kurtuldular!

Hindistan’ın Siachen Buzulu’na üç aylık periyotlarla görev yapan askerlerin, doğal yollarla geliştirilen susuz hijyen ürünü sayesinde 90 günde bir duş almaktan kurtulduğu belirtildi. 5 bin metrenin üzerinderakıma sahip olan stratejik bölgede, askerlerin su kaynağına ulaşma imkanı bulunmuyor.

01 Ocak 2019 Salı 21:19
90 gün boyunca duş alamıyorlardı... Artık kurtuldular!

Hindistan’ın 5 bin metre rakıma sahip olan ve su kaynağı bulunmayan Siachen Buzulu’nda konuşlu askerlerinin, burada geçirdikleri üç aylık dönemde kendileri için büyük bir lüks olan duş alma ihtiyaçlarına kalıcı çözüm bulundu.

İsimlerinin gizli kalması şartıyla Hindistan basınına konuşan üst düzey iki yetkili, zaman zaman sürtüşmelerin yaşandığı Çin sınırını korumakla sorumlu Kalküta temelli Doğu Komutanlığının, doğal yolla geliştirilen bir susuz vücut hijyeni ürününü test edip sipariş verdiğini açıkladı.

Günlük 1 milyon dolar maliyeti var

Stratejik buzulun korunması Hindistan’a günlük 750 bin dolar ila 1 milyon dolar arasında değişen bir gidere mâl olurken, her an yaklaşık 3 bin askerin konuşlu olduğu bölgede hava sıcaklığı eksi 60 derecelere kadar inebiliyor.

Çin sınırındaki kontrol hattı boyunca konuşlu askerlerin susuz duş ürününü son derece kullanışlı bulduklarını söyleyen yetkililer, askerlerden alınan bu geri bildirim kapsamında Doğu Komutanlığının bu üründen binlerce şişe sipariş verdiğini açıkladı.

Buzul bölgesindeki kışlaların yüzde 80’inin 5 bin metre rakımın yukarısında yer aldığını söyleyen yetkililer, bu ürünün, Siachen’in de dahil olduğu yüksek rakımdaki bütün kışlalara ikmal edileceğini belirtti.

90 gün boyunca duş alamıyorlardı

Buzul bölgesine intikal eden birliklerin 90 gün boyunca duş almadıklarını söyleyen yetkililer, “Bu artık söz konusu olan bir durum değil. Doğal yollarla geliştirilen bu ürün sayesinde artık haftada en az iki kere duş alabilecekler.” diye konuştu.

Ağustos 2016’da araştırma ve geliştirme yaparak silahlı kuvvetleri ile özel sektör arasında köprü görevi kurup gerekli ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan Ordu Tasarım Bürosu, söz konusu olan hijyen ürününün kullanılabilir hale getirilmesine yardımcı oldu. Hindistan Teknoloji Enstitüsü ise söz konusu hijyen ürününü geliştirdi.

Askerlerin kullanımına sunulacak olan ürünün kişisel hijyen açısından son derece önemli bir buluş olduğunu belirten üst düzey yetkili, “Siachen bölgesinde buzu eriterek suya dönüştürmek çok fazla yakıt gerektirmesi açısından uygulanabilir bir yöntem olarak görülmüyor.” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 21:19
  1. Ordu
  2. hindistan
  3. Siachen Buzulu

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