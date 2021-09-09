9. sınıf bursluluk sınavı soruları 2021 İOKBS soru ve cevapları odsgm meb gov tr

MEB tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı 25 Nisan’da yapılacaktı. Ancak salgın nedeniyle 2021 İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü yapıldı. Bursluluk sınavına giren öğrenciler 2021 bursluluk sınav soru ve cevaplarını merak ediyor. Peki MEB 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 9. sınıf bursluluk sınavı soruları yayınlandı mı? İşte detaylar.

5 Eylül’de gerçekleştirilen 2021 bursluluk sınavı soruları ve cevapları MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınavı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm) tarafından açıklandı. İşte 2021 İOKBS sınavı soru ve cevapları.

İşte 5 Eylül 2021 Tarihinde Yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.