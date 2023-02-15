9. günde gelen mucize!
Depremin 9. gününde Türkiye'nin yüzünü güldüren haber Hatay’dan geldi. Kosovalı arama-kurtarma ekibi üç yaşındaki bir kız çocuğuna sağ ulaştı.
Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Hatay’a gelen Kosovalı arama kurtarma ekibi, depremin 9’uncu gününde 3 yaşındaki çocuğunu enkaz altından sağ çıkardı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 9’uncu günde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken yüzleri güldüren bir haber daha geldi.
Kosova Arama ve Kurtarma Derneği, dün 26 yaşında bir genci enkazdan yaralı olarak kurtarmıştı. Bölgede bulunan Kosovalı askerler ise, bugüne kadar 4 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.