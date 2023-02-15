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Gündem 9. günde gelen mucize!
Gündem

9. günde gelen mucize!

Depremin 9. gününde Türkiye'nin yüzünü güldüren haber Hatay’dan geldi. Kosovalı arama-kurtarma ekibi üç yaşındaki bir kız çocuğuna sağ ulaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 01:13:00 - 2023-02-15 01:25:45

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Hatay’a gelen Kosovalı arama kurtarma ekibi, depremin 9’uncu gününde 3 yaşındaki çocuğunu enkaz altından sağ çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 9’uncu günde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken yüzleri güldüren bir haber daha geldi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu enkaz altından sağ çıkarıldı.

Kosova Arama ve Kurtarma Derneği, dün 26 yaşında bir genci enkazdan yaralı olarak kurtarmıştı. Bölgede bulunan Kosovalı askerler ise, bugüne kadar 4 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

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