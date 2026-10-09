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İSLAM 9 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

9 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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9 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (9 Ekim 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(١٩) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُواۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(19) Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah herkesin yaptığının karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tastamam vermek için böyle yapmıştır.

(Ahkâf Suresi, 46/19)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İyiler de kötüler de tek dereceli değildir; iyiliğin ve kötülüğün hem nicelik hem de niteliğine göre sahipleri derecelendirilmiş, ceza ve ödülleri de bu derecelere göre verilmiştir ve verilecektir.

Böylece hiçbir kimsenin zerre kadar hakkı zayi edilmemiş, her şey karşılığını bulmuştur.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 35 

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

“Allah güzeldir ve güzeli sever, cömerttir ve cömerdi sever, kerîmdir ve kerîmi sever, temizdir ve temizi sever. Evlerinizin çevresini temizleyin...”

Kaynak: Tirmizî, Edeb, 41

 

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