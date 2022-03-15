89 yaşındaki doktor provokasyonu ile izleyenleri utandırmıştı! Emniyet'ten açıklama geldi

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Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) kışkırttığı doktorlar, Türkiye genelinde iki gün süren büyük grev yaptı.

Vatandaşın sağlık hakkını gasbeden doktorlar, çeşitli meydanlarda bir araya gelerek eylemlere de imza attı.

Yasak alanda basın açıklaması için direttiler!

Taksim'de buluşan 20'ye yakın doktor da anıta çelenk bırakarak basın açıklaması yapmak istedi. Emniyet güçlerinin basın açıklaması için izin vermemesi üzerine aralarında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal'ın da olduğu grup taşkınlık çıkarttı.

Polisi itekleyip, üzerine giden gruptaki Dr. Köksal yere düşünce, CHP'ye yakın medya, "89 yaşındaki bilim adamını yere düşürdüler." yaygarası koparttı. Provokasyonuyla izleyenleri kendi adına utandıran 89 yaşındaki Köksal ise kanal kanal dolaşarak ortamı geren açıklamalarda bulundu.

'Görevlilerimize yönelik fiziki taşkınlıkta bulundular'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan olaya ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. "14.03.2022 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’na gelen Türk Tabipler Birliği’ne mensup 20 kişilik bir grup tarafından basın açıklaması yapılmak istenilmiştir." ifadeleri ile başlayan açıklamada, "Alanda bulunan görevlilerimizce kendilerine, her yıl 14 Mart’ta olduğu gibi Atatürk Anıtı’na çelenk koyabilecekleri, ancak meydanın, 'basın açıklamaları yapılacak yerler arasında olmadığı' ifade edilmiştir." denildi.

Grubun emniyet güçlerine yönelik fiziki taşkınlıkta bulunduğu belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

Grup üyelerinin, basın açıklaması yapmadan çelenk koymayacaklarını söyleyerek, Atatürk Anıtı’na doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine, grubun yürüyüşü engellenmiştir.

Görevlilerimize yönelik fiziki taşkınlıkta bulunulmuş, bu sırada yere düşen bir hekim, görevlimizin yardımıyla yerden kaldırılmıştır.

İddia edildiği gibi gruba, görevlilerimizce herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Kendilerine tekrar tekrar, Anıta çelenk koyarak İstiklal Marşı okuyabilecekleri bildirilmiş, ancak bunu kabul etmeyen grup üyeleri, çelengi bariyerlere bırakarak alandan ayrılmışlardır.