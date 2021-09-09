8. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? 2021 İOKBS soruları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar bursluluk başvurularını 8-26 Şubat tarihleri arasında yapmıştı. 25 Nisan’da yapılacağı açıklanan 2021 İOKBS sınavı salgın nedeniyle 5 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. Bursluluk sınavına giren 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri 2021 MEB İOKBS soruları ve cevap anahtarlarını sorguluyor. Peki MEB 8. sınıf bursluluk sınavı 2021 cevapları açıklandı mı? 8. sınıf bursluluk sınavı cevap anahtarı 2021 erişime açıldı mı? İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfa giden öğrencilerin katılımıyla 5 Eylül 2021 Pazar günü yapıldı. İOKBS 2021 bursluluk sınavına giren öğrenci ve veliler 2021 bursluluk sınavında kaç puan aldıklarını merak etmekte. bursluluk 20221 sınavında kaç puan alacaklarını az buçuk tahmin etmek için MEB 2021 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarlarını sorgulamak için yoğun çaba sarf ediyor. Peki Bursluluk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınav soruları cevapları açıklandı mı?

8. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı

Her yıl MEB tarafından düzenlenen ve başarılı öğrencilere burs ve yatılı okul, pansiyon imkan sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavına binlerce öğrenci girmekte. 2021 İOKBS sınavına da yine binlerce öğrenci girdi. Bursluluk 2021 sınavına katılan öğrenciler "2021 İOKBS Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" sorularını merak eder oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavının tamamlanmasından 2-3 gün sonra bursluluk sınavı soru ve cevaplarını açıklıyordu ancak 2021 İOKBS sınavının ardından halen açıklanmamazı pek nadiren görülen bir durum oldu. Zira geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bursluluk sınav soruları sınavdan 2 gün sonra açıklanmıştı. MEB henüz 2021 bursluluk sınavına ilişkin soru kitapçığı adayların erişimine açılmadı. Ancak konuyla alakalı gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

2021 İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları için tıklayın

İOKBS nedir?

İOKBS, Türkiye’de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

5 Eylül 2020 Tarihinde MEB tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları MEB tarafından yayınlanmıştı.

İOKBS bursluluk sınavı 5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 8. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız