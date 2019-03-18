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700 bin TL değerindeki hurda altın, 10 saniyede buhar oldu!

İstanbul'un Pendik ilçesinde hırsızlar, bir kuyumcunun kuryesinin aracında bulunan 700 bin TL değerindeki hurda altını alarak kayıplara karıştı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:19
700 bin TL değerindeki hurda altın, 10 saniyede buhar oldu!

Pendik'te aracını park edip camiye giren kuyumcu kuryesini takip eden 4 kişi saniyeler içinde araçta bulunan para ve altın dolu çantayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz Salı günü Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Yenibosna'daki bir kuyumcu atölyesinde çalışan kurye E. Duman(59), eşi ile birlikte namaz kılmak için camiye geldi. Aracın içinde kuyumculardan topladığı yaklaşık 700 bin liralık hurda altın vardı. Bu sebeple eşini araçta bırakıp aracı kilitleyerek camiye girdi. Bu sırada park halindeki araca yaklaşan 4 hırsızdan biri aracın sol arka camını kırdı. Hemen kırdıkları camdan girerek kapıları ve bagajı açan hırsızlar 10 saniyede  yaklaşık 700 bin lira değerinde para ve altın dolu çantayı aldıktan sonra araçlarıyla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, 4 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı saniye saniye kamerada

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park halindeki aracın yanına gelen hırsızlardan birinin aracın camını kırdığı, ardından diğer hırsızlarla birlikte bagajı ve kapıları açıp içeride bulunan çantayı saniyeler içinde alıp araçlarına binerek uzaklaştıkları görülüyor. Hırsızlığı fark eden kuyumcu kuryesinin eşi A. D.'nin  hırsızların peşinden gitmesi de kameraya yansıyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:19
  1. İstanbul
  2. Pendik
  3. hurda altın
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