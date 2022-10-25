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Dünya 70 yıldır yıkanmıyordu! Yıkandıktan sonra öldü
Dünya

70 yıldır yıkanmıyordu! Yıkandıktan sonra öldü

İran’da temiz olmanın vücudunu hasta edeceğine inanan ve 70 senedir yıkanmayan “Hacı Amca” lakaplı 94 yaşındaki adam yıkanmasının ardından yalnızca birkaç ay sonra hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 17:45:00 -

İran'ın Fars eyaletindeki Feraşbend şehrine bağlı Dejgah köyünde temizlenirse hasta olacağına inanan ve 70 yıldır yıkanmayan “Hacı Amca” lakaplı 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Bölge halkı tarafından durumuna saygı duyulan adamın banyo yapmanın ve temiz olmanın vücudunu hasta edeceğine inandığı için sudan uzak durduğu biliniyor.

Birkaç ay önce köyün gençleri tarafından banyo yaptırılmak istenen yaşlı adam durumu fark ettiğinde kaçmış fakat uzun çabalar sonucu banyo yapmaya ikna edilmişti.

Ancak yaşlı adam banyo yapmasından yalnızca birkaç ay sonra hastalanarak geçtiğimiz pazar günü 94 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatı boyunca evlenmeyen ve köylüler tarafından kendisine yapılan kapısız bir barakada kalan yaşlı adamın, banyo yapmamasının yanı sıra temiz yiyecekler yemekten de uzak durduğu ve hiçbir sağlık sorunu olmadan yaşamını sürdürdüğü iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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