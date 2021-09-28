70 bin kişiye 530 bin saat eğitim verdi

Eğitim envanterine podcast yayınları, oyunlaştırma temelli yeni uygulamalar ve yapay zekâ desteğiyle oluşturulan kişiselleştirilmiş çözümler de ekleyen Turkcell Akademi, pandemi döneminin başından bugüne kadar 70 bin kişiye 3 bine yakın farklı gelişim odağında 530 bin saat eğitim vererek gelişimine katkı sağladı. Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakcı, Turkcell Akademi’nin eğitim içerik ve yöntemlerini içinde bulunduğumuz şartlara göre sürekli güncellediğini belirtti. Kaymakcı, şunları söyledi: “Yaşadığımız pandemi döneminde sadece Türkiye’de değil dünyada tüm çalışanlar daha önce hiç deneyimlemedikleri farklı bir ortamla karşı karşıya kaldılar. Bu süreçte işlerini sorunsuz ve en iyi şekilde yapmaları, yarının değişen şartlarına uyum sağlayabilmeleri için eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Biz de Turkcell Akademi olarak pandemi dönemine uygun yeni yöntemler geliştirerek, eğitim stratejilerimizi baştan tasarladık. Bunu yaparken çalışanların esnek rol-inisiyatif kabiliyetleri ile yetkinliklerini en nitelikli şekilde geliştirebilmelerine olanak sağlayacak eğitim yöntemleri geliştirdik. İçinde bulunduğumuz yeni dönemde mevcut uzaktan eğitim teknolojilerine ek olarak, gençlerin çoğunlukla tercih ettiği podcast ve çalışanların dijital eğitimler sırasında etkileşimini artıracak oyunlaştırma temelli yeni uygulamaları hızlıca devreye aldık. Ayrıca, Turkcell yapay zekâ ekibimizin desteğiyle çalışanların gelişim ihtiyaçlarına yönelik, daha kişiselleştirilebilir ve daha erişilebilir çözümler üretmek için çalışmalar da yürütüyoruz.”