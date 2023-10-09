7 yılın ardından bir ilk! Diplomatik ilişkilere yeniden başlayacaklar

İran ve Sudan, 2016 yılında kesilen diplomatik ilişkileri yeniden başlatacak. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sudan ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması yönünde karar alındığı duyurarak, ilişkilerin iki ülke menfaatleri doğrultusunda, karşılıklı egemenlik haklarına saygı duyulacak şekilde yeniden başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "İki tarafta ülke çıkarlarını gözeterek, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlayacak şekilde farklı alanlarda işbirliğini artırmayı kararlaştırdı. İki ülke de kısa zaman içerisinde başkentlerde Büyükelçiliklerin yeniden faaliyete başlamaları için gerekli adımları atacak" denildi.

İki ülke tarafından yayınlanan ortak bildiride ise, İran ve Sudan arasında son aylarda artan üst düzey görüşmelerin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılma kararı alınması ile sonuçlandığı belirtilerek, işbirliği vurgusu yapıldı.

İran ile Sudan İlişkileri

İran ile Sudan arasındaki diplomatik ilişkiler, 2016 yılında Suudi Arabistan tarafından Şii din idamı Ayetullah Nimr en-Nimr'in idam edilmesi üzerine İran'da başlayan gösterilerde bir grup protestocu tarafından Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin ardından kesilmişti. Yaşanan olaylar sonrası Suudi Arabistan, Bahreyn ve Sudan, İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, Birleşik Arap Emirlikleri ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti.

İran ve Suudi Arabistan'ın Çin arabuluculuğu ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almaları, İran ve diğer Körfez ülkeleri ilişkilerinde yumuşamaya neden olmuştu. İran ve Sudan arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde geçtiğimiz ağustos ayında 7 yılında ardından ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de görüşme gerçekleşmiş ve iki ülke ilişkilerinin yeniden başlatılması kararı alınmıştı.

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