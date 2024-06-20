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Yaşam 7 yaşındaki yetim çocuğa koca adamdan(!) akılalmaz tehdit! 'Seni bıçaklarım öldürürüm'
Yaşam

7 yaşındaki yetim çocuğa koca adamdan(!) akılalmaz tehdit! 'Seni bıçaklarım öldürürüm'

Yeniakit Publisher
2024-06-20 22:50:00 - 2024-06-20 22:52:01

Fatih'te parkta oynarken kendi çocuğu ile kavga eden 7 yaşındaki yetim çocuğu markette sıkıştıran adam, küçük çocuğu tokatlayıp 'Seni bıçaklarım, öldürürüm' şeklinde tehditler yağdırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan bir bakkalın içinde meydana geldi. İddiaya göre, Tunus uyruklu 7 yaşındaki Bayram L., parkta oynadığı sırada başka bir çocukla kavga etti. Çocuk durumu babasına anlattı. Öfkelenen baba parka giderek Bayram L.'yi tartakladı. Olay sonrası Bayram L., oturdukları sokakta bulunan bakkala ekmek almaya gitti. O sırada kavga ettiği çocuğun babası da bakkala geldi.

"Seni öldürürüm seni bıçaklarım" şeklinde tehditler savurdu

Öfkeli baba burada çocuğa hem tokat attı, hem de 'Seni öldürürüm, seni bıçaklarım' şeklinde tehditler savurdu. Yaşanan olayda araya iş yeri sahibi girerek çocuğun darp edilmesini önledi. İş yeri içerisinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"6-7 kere vuruyor, hem de tehdit ediyor"

Darp edilen çocuğun annesi Nurhan L., yaşanan olaylardan dolayı oğlunun çok korktuğunu belirterek, "Üç gün önce benim oğlum parka gitti. Bir tane kızla kavga etmiş. Sonra babası gelip oğlumu dövdü. Ben bir şey demedim. Sonra benim oğlum dün akşam markete ekmek almaya gitti. O adam da markete geliyor ve sonra benim oğlumu dövüyor. 6-7 kere vuruyor, hem de tehdit ediyor. Oğlum çok korktu. Benim oğlumun babası yok, yetim. Ben ona hem anne hem babayım" dedi.

Bakkalcı çocuğu kurtardı

Olaydan oldukça etkilenen ve arkadaşlarıyla sokağa çıkıp oynamaktan korkan küçük çocuk Bayram L. ise, kendisine 6 kere tokat attığını ve bakkalın kendisini kurtardığını söyledi.

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