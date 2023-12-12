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Dünya 7 katlı apartmanın bir kısmı çöktü!
Dünya

7 katlı apartmanın bir kısmı çöktü!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 09:33:00 - 2023-12-12 10:16:23
7 katlı apartmanın bir kısmı çöktü!

ABD'nin New York kentinde 7 katlı apartmanın bir kısmı çöktü. Apartmanın bulunduğu bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ABD'nin New York kentinde 7 katlı apartmanın bir kısmı çöktü. Apartmanın bulunduğu bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

New York şehrindeki apartmanda öğle saatlerinde çökme yaşandı.

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda iş yeri ve konutun bulunduğu bina boşaltıldı. Olayda yaralanma bildirilmedi.

1915 yılında inşa edilen binadaki kısmi çökmeye neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.
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