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7 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 10 kişi gözaltında

Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütle bağlantısı tespit edilen 2'si muvazzaf asker, 8'i eski askeri öğrenci 10 şüpheli gözaltına alındı.

12 Mart 2019 Salı 11:07
7 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 10 kişi gözaltında

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TSK içerisinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Ankara, Çanakkale, Denizli ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 muvazzaf asker ve 8 KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı belge ve dokümanlara el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis  cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör  örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 4  yıldır aranan Halil S'nin kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler bu eve düzenledikleri operasyonda Halil S'yi gözaltına aldı.

Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 15 ay  kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:07
  1. Zonguldak
  2. Tekirdağ
  3. Sakarya
  4. İstanbul
  5. Eskişehir
  6. Denizli
  7. Çanakkale
  8. Ankara
  9. FETÖ operasyonları
  10. Terörle Mücadele
  11. Gözaltılar var

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  • hasanhasan13 dk önce
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