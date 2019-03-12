7 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 10 kişi gözaltında

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TSK içerisinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Ankara, Çanakkale, Denizli ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 muvazzaf asker ve 8 KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı belge ve dokümanlara el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 4 yıldır aranan Halil S'nin kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler bu eve düzenledikleri operasyonda Halil S'yi gözaltına aldı.

Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.