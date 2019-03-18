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7 ilde FETÖ operasyonu! 4 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya, İstanbul, Kastamonu, Osmaniye, Ankara, Bayburt ve Konya'da operasyon düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:27
7 ilde FETÖ operasyonu! 4 tutuklama

Malatya merkezli 7 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Malatya, İstanbul, Kastamonu, Osmaniye, Ankara, Bayburt ve Konya'da operasyon düzenlendi. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması ve şifreli haberleşme programı ByLock kullananlara yönelik 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adliye kontrol şartıyla salıverilirken aralarında binbaşı, astsubay ve kapatılan askeri okul öğrencisi olan 4 şüpheli ise tutuklandı. Adreslerinde bulunmayan 4 şüpheliyi arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:27
  1. Osmaniye
  2. Bayburt
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kastamonu
  6. İstanbul
  7. Ankara
  8. FETÖ operayonları
  9. tutuklama
  10. Terörle Mücadele

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