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7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında, 13'ü muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

12 Mart 2019 Salı 09:05
7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13'ü muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:05
  1. Muğla
  2. Kocaeli
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Çanakkale
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. fetö

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