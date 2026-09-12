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Dünya 7 Aylık hamile Filistinli kadın şehit edildi!
Dünya

7 Aylık hamile Filistinli kadın şehit edildi!

Yeniakit Publisher
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7 Aylık hamile Filistinli kadın şehit edildi!

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta siyonist işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 27 yaşındaki hamile İman Şeluf ile 7 aylık bebeği Eyyub İsmail Ebu Maşi, tedavi gördükleri hastanede şehit oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta siyonist işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 27 yaşındaki hamile İman Şeluf ile 7 aylık bebeği Eyyub İsmail Ebu Maşi, tedavi gördükleri hastanede şehit oldu.

Han Yunus'un güneyinde üç gün önce siyonist işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan hamile Filistinli İman Şeluf ve karnındaki bebeği Eyyub İsmail Ebu Maşi, yaralarının etkisiyle şehit oldu.

Filistinli sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre 27 yaşındaki Şeluf, olayın ardından tedavi altına alındı. Ancak kendisinin ve 7 aylık bebeğinin hayatını kaybettiği bildirildi.

 

Anne ve bebeği birlikte defnedildi

Şeluf ve bebeği Eyyub için Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze sırasında 7 aylık bebeğin naaşı ayrı bir kefene sarılarak annesinin naaşının üzerine konuldu. Anne ile bebeği, yakınları ve bölge halkının katıldığı törenin ardından toprağa verilmek üzere uğurlandı.

Şeluf'un ve henüz doğmamış bebeği Eyyub'un şehadeti, Gazze'nin güneyinde sivillerin karşı karşıya kaldığı ağır tablonun yeni bir örneği oldu.

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Yorumlar

Hamza

Müslüman yatmaya devam.

1 isi

Allah milyarlarca kez belanızı versin israil siyonizm ve tüm siyonist destekcileri lanet olsun size katil pislikler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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