  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! CHP’den ayrılan Acar Ünlü kararını verdi Kılıçdaroğlu seçim planını açıkladı! İmamoğlu ve Yavaş için dikkat çeken formül Mekke İttifakı büyüyor! Türkiye’nin hamlesi Atina ile Tel Aviv’i telaşlandırdı Buna neden müsaade ediliyor! Filistinli işçilere Türkiye'de patron zulmü! CHP’li belediyenin altyapısı yine patladı! Bodrum’da yol çöktü Komşu ülkede 'toplu mezar' vahşeti! 12 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Yemen'de savaş alevlendi! Husi mevzileri vuruldu Petrol boru hattı hedef alındı! Komutanı görevden aldılar "Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davası! Yeniden yargılama başladı
Yerel Her yerde aranan FETÖ'cü yakalandı
Yerel

Her yerde aranan FETÖ'cü yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Her yerde aranan FETÖ'cü yakalandı

Afyonkarahisar’da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan ve aranan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar’da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan ve aranan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde N.İ., isimli şahsın örgüte üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’nün firari köpeği salyalar saçarak tehdit yağdırdı: Fitil fitil getireceğiz, ipinizi çekeceğiz!
FETÖ’nün firari köpeği salyalar saçarak tehdit yağdırdı: Fitil fitil getireceğiz, ipinizi çekeceğiz!

Gündem

FETÖ’nün firari köpeği salyalar saçarak tehdit yağdırdı: Fitil fitil getireceğiz, ipinizi çekeceğiz!

Muğla'da tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ’cü yakalandı
Muğla'da tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ’cü yakalandı

Gündem

Muğla'da tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ’cü yakalandı

Polisten kaçmak için bakın nereye saklandı! FETÖ firarisi kıskıvrak yakalandı
Polisten kaçmak için bakın nereye saklandı! FETÖ firarisi kıskıvrak yakalandı

Gündem

Polisten kaçmak için bakın nereye saklandı! FETÖ firarisi kıskıvrak yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23