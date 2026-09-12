Her yerde aranan FETÖ'cü yakalandı
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Afyonkarahisar’da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan ve aranan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Afyonkarahisar’da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan ve aranan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde N.İ., isimli şahsın örgüte üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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