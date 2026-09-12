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İSLAM 4-6 yaş, yetişkin ve engelliler bu fırsatı kaçırmayın Kur'an kursları 14 Eylül’de başlıyor
İSLAM

4-6 yaş, yetişkin ve engelliler bu fırsatı kaçırmayın Kur'an kursları 14 Eylül’de başlıyor

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4-6 yaş, yetişkin ve engelliler bu fırsatı kaçırmayın Kur'an kursları 14 Eylül’de başlıyor

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, başta 4-6 yaş Kur'an kursları olmak üzere genç, yetişkin ve engelli gruplarına yönelik kurslar ülke genelinde hizmet vermeye başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Kur'an kurslarının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, başta 4-6 yaş Kur'an kursları olmak üzere genç, yetişkin ve engelli gruplarına yönelik kurslar ülke genelinde hizmet vermeye başlayacak.

Kur'an kursları kapsamında yüz yüze ve çevrim içi eğitim verme imkanları sunulacak.

Kur'an kursları açılış programı Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla 18 Eylül'de Erzurum'da gerçekleştirilecek.

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Yorumlar

56

halbuki eğitim 2 yaşından itibaren başlamalı bu durum bütün iller ilçeler köyler için geçerli olmalı sadece büyükşehirlerde birkaç belirli yeri göstererek türkler islamla imanla yetişiyor diye yalan söyleyemessiz diğer illeride görün duyun
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