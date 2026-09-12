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Gündem İBB’ye 500 bin dolar değerinde market yardım kartları! Ali Karahasanoğlu yazdı
Gündem

İBB’ye 500 bin dolar değerinde market yardım kartları! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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İBB’ye 500 bin dolar değerinde market yardım kartları! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İBB davasında sanık Süleyman Çetinsaya’nın mahkemedeki ifadelerinin farklı medya kuruluşlarında birbirinden farklı şekilde haberleştirilmesine tepki gösterdi. Karahasanoğlu, 500 bin dolarlık yardım kartı talebine ilişkin bölümün bazı haberlerde geri planda bırakıldığına dikkat çekti.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İBB davasının 78'inci gününde dinlenen iş insanı Süleyman Çetinsaya’nın ifadelerini gündemine aldı.

Karahasanoğlu, aynı duruşmayı takip eden medya kuruluşlarının Çetinsaya’nın sözlerini oldukça farklı şekilde okuyucularına aktardığını belirterek, “İki tane Süleyman Çetinsaya mı var? Haber yapılan Çetinsaya’lar farklı kişiler mi?” diye sordu.

500 bin dolarlık kart ayrıntısına dikkat çekti

Yazısında dava dosyasındaki iddiaları ve Çetinsaya’nın savunmasını karşılaştıran Karahasanoğlu, Boğaziçi İmar’daki bir binanın güçlendirme ruhsatı sürecinde gündeme gelen 500 bin dolar değerindeki market/yardım kartları üzerinde durdu.

Karahasanoğlu, Çetinsaya’nın mahkemede söz konusu parayı ruhsatı aldıktan sonra verdiğini ve bunun güçlendirme ruhsatıyla bağlantılı olmadığını söylediğini aktararak, tartışmanın paranın verilip verilmediğinden ziyade hangi amaçla verildiği noktasında yoğunlaştığını yazdı.

Bazı medya kuruluşlarının ise Çetinsaya’nın savcılık ifadesine yönelik sözlerini öne çıkardığını belirten Karahasanoğlu, bunun davanın esasındaki 500 bin dolarlık kart tartışmasını gölgelediği görüşünü dile getirdi.

Karahasanoğlu: İşin özü gizlenemez

Karahasanoğlu, yazısının sonunda sanıkların duruşmadaki ifadelerinin mahkeme heyeti tarafından dosyadaki diğer delil ve beyanlarla birlikte değerlendirileceğini belirterek kendi hukuki değerlendirmesini paylaştı.

Karahasanoğlu, “Hiç kimse, ayrıntıdaki ‘Öyle olmadı, böyle oldu’ yorumları ile işin özündeki rüşveti gizleyebileceğini sanmasın. Kimse irtikabı gizleyebileceğini zannetmesin” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ata

ekosistemden iyi bir dolandırıcılık filmi çıkar... bakalım kim çevirecek... hasanoğulları ile tellioğulları hikayesi gibi bir şey rahat çıkar...
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