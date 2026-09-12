Pehlivanları öpmesi tepki çekmişti! Büşra Özdemir açıklama yapmak zorunda kaldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri sırasında pehlivanlarla verdiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda er meydanına inen Özdemir, sporcularla kucaklaşmış ve bazı genç pehlivanları alınlarından öperek tebrik etmişti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Özdemir’in pehlivanlarla kurduğu yakın temas üzerinden çeşitli yorum ve eleştiriler yapılmıştı.

Günler sonra sessizliğini bozdu

Kaş'ta bürokratlar ve daire başkanlarıyla birlikte muhtarlarla bir araya gelen Özdemir, tartışılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından da video paylaşan Özdemir, bugüne kadar kendisine yönelik sözlere cevap vermediğini ancak son yaşananların ardından konuşmaya karar verdiğini söyledi.

Özdemir, “Bugüne kadar hakkımda ortaya atılan çirkin ifadelere karşı hiçbir zaman açıklama yapma gereği duymadım. Ancak yapılan bu son saldırıya karşı, konusu açılmışken birkaç söz söylemeyi de kendime ve ata sporumuza borç bilirim” ifadelerini kullandı.

Yağlı güreşin Türk kültüründeki yerine vurgu yapan Özdemir, organizasyonlara yalnızca protokol görevi için katılmadığını ifade etti.

Özdemir, “Bir kadın çıktı er meydanına sahip çıktı. Bu zamana kadar protokolde madalya takıp görüntü verip gitmeyi tercih etmedim” diyerek eleştirilere karşılık verdi.

Yağlı güreşi “Türklüğün geleneği” olarak nitelendiren Özdemir, pehlivanların büyük fedakârlıklarla yetiştiğini ve başarılı sporcuların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“O mertlerin alnından öpülür”

Tartışmaya neden olan görüntülerin yaşandığı anları da anlatan Özdemir, özellikle genç pehlivanlar Yusuf İslam Taş ve Can Ergen'in elde ettiği başarılara dikkat çekti.

Genç sporcuların önemli dereceler elde ettiğini belirten Özdemir, pehlivanları bu nedenle tebrik ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Gençlerimiz, sporcularımız çok büyük bir güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yenilgisiz şampiyonluk getirdi. Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper.”

Eleştirilere geri adım yok mesajı

Özdemir, yaşanan tartışmanın yağlı güreşe verdiği desteği değiştirmeyeceğini de belirtti.

“Ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler ne de yüreğimi şu kadarcık incitebilirler” diyen Özdemir, görevinin sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.