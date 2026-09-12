İstanbul'da sosyal deney yaptı: Turist, Türk milletinin merhametine hayran kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk insanının misafirperverliği ve merhameti, İstanbul’da çekilen gizli kameralı bir sosyal deneyle bir kez daha tüm dünyaya kanıtlandı. Şehrin işlek caddelerinden birinde insan davranışlarını ölçmek isteyen yabancı bir turist, elinde poşetlerle yürürken aniden yere düşme numarası yaptı. Yoldan geçen vatandaşlar hiç düşünmeden harekete geçerek turistin yardımına koştu.
İstanbul’da sosyal deney yapan bir turist, vatandaşların yardımseverliğini test etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Gizli kamerayı çalıştıran turist, elindeki poşetlerle birlikte sokak ortasında aniden yere düştü.
Turistin yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar ise hiç tereddüt etmeden yardımına koştu. Kimi ayağa kalkmasına yardımcı olurken, bazı vatandaşlar durumunu kontrol etti. Hatta bir vatandaş, turistin yaşadığı küçük yaralanmaya müdahale ederek pansuman yaptı.
Yaşananları gizli kamerayla kaydeden turist, deneyin sonunda ortaya çıkan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul sokaklarında karşılaştığı bu duyarlı davranışlar, sosyal deneyi izleyenlerden de büyük ilgi gördü.
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