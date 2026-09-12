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Guardiola'nın menajeri Trabzonspor'u açıkladı: Flaş sözler

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Guardiola'nın menajeri Trabzonspor'u açıkladı: Flaş sözler

Pep Guardiola ve Trabzonspor iddiaları hakkında İspanyol teknik adamın menajerinden resmi açıklama geldi.

#1
Foto - Guardiola'nın menajeri Trabzonspor'u açıkladı: Flaş sözler

Pep Guardiola'nın adı son günlerde sürpriz bir şekilde Trabzonspor ile anılmaya başlanmıştı. Manchester City’deki uzun ve kupa dolu kariyerinin ardından takımdan ayrılan Katalan çalıştırıcının, yeniden kulübe veya bir milli takıma dönüp dönmeyeceği merak konusuydu.

#2
Foto - Guardiola'nın menajeri Trabzonspor'u açıkladı: Flaş sözler

Pep Guardiola’nın menajeri Josep Maria Orobitg, Arap basınından Winwin portalına yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adamın hemen sahalara geri döneceği yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanladı. Orobitg, Trabzonspor iddialarına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Guardiola'nın menajeri Trabzonspor'u açıkladı: Flaş sözler

"Pep bu sezon hiçbir kulüp veya milli takımı çalıştırmayacak."

#4
Foto - Guardiola'nın menajeri Trabzonspor'u açıkladı: Flaş sözler

Bu net açıklamayla birlikte, adı Bordo-Mavili ekiple anılan Guardiola’nın bu sezon herhangi bir takımın başına geçmeyeceği kesinleşmiş oldu.

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