Guardiola'nın menajeri Trabzonspor'u açıkladı: Flaş sözler
Pep Guardiola ve Trabzonspor iddiaları hakkında İspanyol teknik adamın menajerinden resmi açıklama geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pep Guardiola ve Trabzonspor iddiaları hakkında İspanyol teknik adamın menajerinden resmi açıklama geldi.
Pep Guardiola'nın adı son günlerde sürpriz bir şekilde Trabzonspor ile anılmaya başlanmıştı. Manchester City’deki uzun ve kupa dolu kariyerinin ardından takımdan ayrılan Katalan çalıştırıcının, yeniden kulübe veya bir milli takıma dönüp dönmeyeceği merak konusuydu.
Pep Guardiola’nın menajeri Josep Maria Orobitg, Arap basınından Winwin portalına yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adamın hemen sahalara geri döneceği yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanladı. Orobitg, Trabzonspor iddialarına da değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Pep bu sezon hiçbir kulüp veya milli takımı çalıştırmayacak."
Bu net açıklamayla birlikte, adı Bordo-Mavili ekiple anılan Guardiola’nın bu sezon herhangi bir takımın başına geçmeyeceği kesinleşmiş oldu.
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